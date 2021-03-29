رئيس بولندا يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

القاهرة - سامية سيد - بعث أندجى دودا رئيس بولندا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية عزاء فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج.

وقال الرئيس البولندى، فى البرقية، التى نشرتها سفارة بولندا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الاثنين، "تلقيت ببالغ الحزن أنباء عن العواقب المأساوية لاصطدام القطار فى محيط محافظة سوهاج.. وبالأصالة عن نفسى، أود أن أنقل لكم خالص التعازى لأسر وأقارب جميع الضحايا، وأتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل".