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قطع المياه غدا عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لمدة 7 ساعات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لمدة 7 ساعات، اعتباراً من الساعة 8 مساء غد الثلاثاء إلي الساعة 4 صباحاً يوم الأربعاء القادم.

وأوضخ بيان للمحافظة، أن ذلك نظراً لتنفيذ أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية وبيارة المياه العكرة بمحطة مياه البدرشين.

وأكدت المحافظة، أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة، وحددت الخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فوراً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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