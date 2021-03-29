شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محاكاة قناة السويس: قريبا نتسلم الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس صبرى نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، إن المركز يعمل على تأهيل أى مرشد أو ربان للقطار والتدريب يستمر لمدة 3 شهور، لافتا إلى مركز المحاكاة يعمل على دراسات وبحوث على الحوادث البحرية، من خلال الدراسة الدقيقة لها لمنع تكرارها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن التدريب على محاكيات الملاحية يساعد فى التنبؤ بأى كوارث محتملة، فضلا عن إجراء دراسات لتطوير المجرى الملاحى لقناة السويس ويتم ذلك داخل المركز، مشددا على أن تدريب المرشدين على العمل بالقناة الجديدة، لضمان كفاءة الإبحار فيها، وتم تدشين مجموعة من الكبارى لضمان مرور السفن بأمان تام، وكذلك تم إعداد محاكاة للكبارى.

وأوضح المهندس صبرى نصر، أنه يتم أيضا إجراء محاكاة لمكافحة التلوث، والتدريب على التعامل مع تسرب الزيت، موضحا أنه من بين الموضوعات المهمة إجراء تجارب عبور المجرى الملاحى.

وتابع: "قريبا نستلم الكراكة مهاب مميش وتنضم إلى الأسطول الكبير للكراكات وتعد من الأكبر فى الشرق الأوسط.. ونعمل على تدريب الأطقم التي تعمل على التكريك لضمان الكفاءة والجودة والسرعة في العمل.. ونبدأ تطبيق منظومة وحدة المرشد المحمولة.. ونعمل على التجديد فى ملف التدريب فى مجال الخدامات البحرية ونحصل على أعلى الشهادات فى مجال التدريب البحرى".