شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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النائب العام يأمر بحبس سائقي قطاري سوهاج و6 مسؤولين آخرين بحادث التصادم

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بحبس سائقى القطارين رقمى 157 المميز و 2011 الإسباني ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط، ومراقبين بالقسم احتياطيا على ذمة التحقيقات، في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.

بلومبرج: تعويم "إيفر جيفين" خطوة لعودة الحركة بأهم ممرات التجارة فى العالم

أبرزت وكالة بلومبرج الأمريكية نجاح جهود إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وقالت فى تقرير على موقعها الإلكترونى قبل قليل، إن العمل لتحرير سفينة الحاويات العملاقة فى قناة السويس قد أثبت نجاحه، وستتواصل فى الساعات القليلة المقبلة، فى خطوة هامة نحو عودة الحركة لأحد أكثر ممرات التجارة أهمية فى العالم.

الأمم المتحدة تشيد بدور الرئيس السيسي في تشريعات ضمان تمكين المرأة المصرية

أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر أن شهر مارس 2021 شهد إنجازات كبيرة للنساء في جميع انحاء العالم وفي مصر وذلك على خلفيه اختتام قادة وقائدات العالم الدورة ال 65 للجنة وضع المرأة التي كان موضوعها هذا العام "المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات." واعتمدوا مجموعة من الاستنتاجات المتفق عليها في 26 مارس.

الحكومة تنفى تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك حول السفينة الجانحة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

الرئيس السيسي تعليقاً على إنهاء أزمة السفينة: أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وكتب علي حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

أسعار الذهب تتراجع بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 762 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين، ليهبط سعر جرام الذهب إلى 762 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري، مع تسجيل الذهب عالميًا متوسط سعر 1725 دولار.

الإعلام الألمانى يبرز بدء تعويم السفينة قناة السويس أهم طريق للتجارة البحرية

اهتمت وسائل الإعلام الألمانية، صباح اليوم الاثنين، ببدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.

التعليم: إعلان نتيجة امتحان مارس للنقل من خلال المدارس لمعرفة مستوى الطالب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان شهر مارس المجمع لطلاب النقل سوف يتم فيه إعلان نتيجة الامتحان للطلاب من خلال المدارس، حتى يتمكن الطالب من معرفة مستواه الحقيقى، كي يستطيع التعويض فى امتحانى أبريل ومايو المقبلين إذا شعر أن درجاته غير مرضية له.

طرح كوبونات رمضان بفئات 20 و50 و100جنيه للحصول على سلع غذائية مجانا

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كوبونات لشراء السلع "كوبونات رمضان" بالشركات التابعة "الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركتي الأهرام الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الأسماك "كوبونات لشراء السلع الغذائية للعام الثاني على التوالي استعداداً لشهر رمضان.

رئيس هيئة قناة السويس: نجحنا فى الحفاظ على السفينة الجانحة من تسريب الوقود

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن حركة الملاحة في قناة السويس ستعود فور الانتهاء من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بشكل كامل، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتواصل يوميا أكثر من مرة لمتابعة الموقف أولا بأول ووجه بتوفير كل اللازم لحل الأمر.

نيويورك تايمز: نجاح تعويم "إيفر جيفين" يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبا للقناة

تصدر خبر نجاح جهود إعادة تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس عناوين الصحف الأمريكية، فقالت صحيفة نيويورك تايمز إن السفينة إيفر جيفين قد تم إعادة تعويمها جزئيا فى صباح اليوم الإثنين، وأصبحت شبه حرة مما يزيد الآمال باستنئاف المرور قريبا فى قناة السويس والحد من التداعيات الاقتصادية لهذا التعطيل.

الرئيس السيسى يوجه الشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة.. ويؤكد: لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما.. والإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر شعب مصر

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، وكتب الرئيس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".

اهتمام عالمى بنجاح جهود تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس.. نيويورك تايمز: آمال بعودة الحركة سريعا لأحد أهم الطرق التجارية فى العالم بتعويم EVER GIVEN .. وفايناشيال تايمز: حدوث الإنجاز يؤدى لتراجع أسعار النفط

تصدر نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس اليوم الإثنين، وتحريكها بنسبة 80%، عناوين الصحف العالمية، وأبرزت جميعا الخبر على صدارة مواقعها الإلكترونية، وأعربت عن آمالها لفتح القناة سريعا مرة أخرى أمام حركة السفن لاستئناف حركة التجارة بأهم الممرات المائية فى العالم.

سلبية المسحة الإضافية لـ محمد صلاح والننى وتريزيجيه ومصطفى محمد

خضع لاعبو منتخب مصر المحترفون "محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه ومصطفى محمد" لمسحة إضافية للكشف عّن فيروس كورونا، بخلاف المسحة الرسمية الخاصة بالكاف قبل مباراة جزر القمر الليلة وجاءت نتيجتها سلبية. وفضل الجهاز الطبي للمنتخب إجراء مسحة إضافية للمحترفين قبل ختام المعسكر والعودة لأنديتهم وجاءت المسحة سلبية.

انتهاء امتحان مارس المجمع لأولى إعدادى.. والطالبات: الأسئلة سهلة ومن المنهج

انتهى طلاب الصف الأول الإعدادي من الامتحان المجمع لشهر مارس الجارى، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث أكدت طالبات مدرسة الجيزة الإعدادية بنات، أن أسئلة الامتحان سهلة ومن المنهج المخصص لشهر مارس الجارى.

الحكومة توافق على تطعيم أعضاء مجلس النواب ضد كورونا وتطلب كشفا بالأسماء.. "بكرى" يطالب برفع الجلسات لحين تلقى اللقاح.. و"داود" يقترح خصم تكلفته من مكافأة العضو.. وحنفى جبالى يشدد بالالتزام بالإجراءات الوقائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، حيث اقترح النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، رفع الجلسات العامة لمجلس النواب لحين تطعيم الأعضاء بلقاح فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نحن نجتمع يوميا بهذا العدد الكبير وكثير من الزملاء سقطوا، وسؤالى لوزيرة الصحة، هل مجلس الوزراء لم يُطعم حتى الآن"، مضيفا: "أقترح رفع جلسات المجلس لأن هناك زملاء يسقطون يوميا، إذا كان يجب ألا يكون هناك تجمعات ليرفع المجلس جلساته حتى يتم تطعيم أعضاء المجلس، وهذا الكلام ينطبق كل الشعب المصرى".

صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و30 ألف جنيه للمصاب بحادث قطارى سوهاج

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع شركة أبناء سيناء للتجارة العامة والمقاولات ومؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، صرف تعويضات عاجلة لشهداء ومصابي حادث قطارى سوهاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.