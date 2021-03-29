شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس: نعمل على عدم تكرار الحوادث البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، أن التدريب على مناورات إنقاذ السفن ضروري لضمان سلامة الملاحة، وذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، عقب الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وقال نصر، في تصريحاته: «نعمل على عدم تكرار الحوادث البحرية حتى لا تتطل حركة الملاحة».

وعلى جانب آخر، وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحاته الصحفية رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.