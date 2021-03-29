شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، في الحفاظ على أعضائها من خلال استمرار حملات التطعيم ضد ڤيروس كورونا كوڤيد 19 التي بدأت منذ فبراير الماضي، بلقاحي أسترازينيكا وسينوفارم، ما بين جرعة أولي وثانية، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

تتولى إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات التطعيم، وقد تم البدء بتطعيم الأطباء وأطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع حالات كوفيد 19 بمستشفيات العزل (العبور- الميدانى- المسنين) في المرحلة الأولى، كما تم تطعيم الاطقم الطبية (بالطوارئ والرعايات المركزة باطنة وجراحة والأطفال) في المرحلة الثانية، وامتدت عمليات التطعيم لتشمل جميع المستشفيات في المرحلة الثالثة (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء _ القلب- المراكز والوحدات المختلفة) مستشفى عين شمس التخصصي، ثم انطلقت حملة التطعيمات لتشمل اساتذة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز، بالاضافة للسادة العمداء ووكلاء الكليات، والأساتذة المتفرغين وإعطاء الأولوية للأكبر سنا، وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب في التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩.

وأوضحت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات ومدير ادارة مكافحة العدوي أن اجمالى عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩ حتى الآن يبلغ ٢٦١٦، منهم ١٧٨٤ أطباء وأعضاء هيئة التدريس، ١٣١ بكلية طب الأسنان، و٢٨ بكلية الصيدلة، و٣٢١ من أطباء الإمتياز، ٩٩ بكلية التمريض، بالاضافة إلى عدد من الفئات الاخري بلغ عددهم ٢٥٣ فردا، وجاري استكمال التطعيمات.

جامعة عين شمس تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا (التفاصيل)

جامعة عين شمس تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا (التفاصيل)