شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لرئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي لرئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، صبرى نصر، للحديث عن آخر التطورات الخاصة بتعويم السفينة الجانحة.

وأعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.