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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد انطلاق حملة «أبواب الخير في رمضان» لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انطلاق المرحلة الأولى لحملة «أبواب الخير في شهر رمضان المعظم»، التي ينظمها صندوق تحيا مصر لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف شنطة دواجن على القرى الأكثر احتياجًا، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المعظم حيث ستتولى مؤسسة مصر الخير بالمحافظة أعمال التوزيع على القرى الأكثر احتياجًا.
حضر إطلاق الحملة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وهدى على، ممثل فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.
وأكد محافظ المنيا في تصريحات، الاثنين، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وأشاد محافظ المنيا بجهود صندوق تحيا مصر ودوره الرائد في تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة في ظل الأزمة التي سببها فيروس كورونا
وثمن محافظ المنيا الجهود المشتركة بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، والتي تهدف للوصول للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن انطلاق تلك القوافل يعد رسالة قوية للجميع، أن المصريين جميعًا يعملون علي قلب رجل واحد من أجل مصر والمصريين.
وسيتم توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، تحتوي الواحدة على 10 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 10 آلاف شنطة دواجن وسيتم توزيعها في 115 قرية بجميع مراكز المحافظة، وسيكون التوزيع عن طريق الجمعيات الأهلية في القرى، تحت إشراف مؤسسة مصر الخير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومراعاه الانتشار الجغرافي على مستوى المحافظة.
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