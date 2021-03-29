شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «الموسيقى الوترية» لـ«طلائع الشرقية» يحصدون المركز الثالث في «كنوز مصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، حصول أعضاء شعبة الموسيقى الوترية، للطلائع بمركز شباب الزقازيق بحرى على المركز الثالث على مستوي الجمهورية، في المسابقة الفنية «كنوز مصرية» ضمن نسختها السابعة والتي أقامتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة خلال شهر فبراير الماضي، واستمرت حتي شهر مارس الجاري على مسرح وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن الهدف من المسابقة هو التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية بمحافظات مصر المختلفة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مسابقة «كنوز مصرية» تبارى بها ٥٠٠٠ طليع وطليعة من ١٤٠ فرقة فنية من مراكز الشباب المختلفة على مستوى الجمهورية، في مجالات «الموسيقى الوترية، الكورال، الفن التعبيرى، المسرح، الموسيقى النحاسية»، واستطاع أعضاء شعبة الموسيقى الوترية للطلائع بمركز شباب الزقازيق بحرى، حصد المركز الثالث على مستوي الجمهورية بجدارة .

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة وما تقدمة من أنشطة رياضية وثقافية، وورش عمل للشباب والفتيات لإكسابهم الخبرات والمهارات المختلفة واستثمار اوقات فراغهم بصورة إيجابية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.