شكرا لقرائتكم خبر عن «الإلكترونية الأهلية» تكرم الأمهات المثاليات على مستوى مراكز الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الاهلية حفلاً لتكريم الأم المثالية، وذلك في إطار أنشطة الجامعة للإحتفال بعيد الأم بحضور الأستاذ الدكتور هشام محمد عبدالسلام رئيس الجامعة، وعدد من أسر الأمهات التي تم تكريمهم.

استهل الحفل بإستقبال مدير المكتب الإعلامي الأستاذة نورهان العيسوي للضيوف بمقر الجامعة بالدقي وإلقاء كلمة افتتاحية، تبعها إلقاء كلمة ترحيبية من جانب رئيس الجامعة وفاعليات تكريم الأم المثالية.

وتضمن الحفل المقام تكريم 6 أمهات مثاليات على مستوى مراكز الجامعة الدراسية من محافظات «الأقصر-أسوان-الغردقة-الفيوم والمنوفية». وشمل تكريم المتسابقات تقديم شهادات تقدير لهن وأخذ العديد من الصور التذكارية مع أبنائهن بالإضافة إلى تقديم كلمة شكر لكل الأبناء لأمهاتهم.

من جانبه أكد عبدالسلام أن هذا الحفل، هو اعتراف بما تقوم به الأم بإخلاص من أعمال للنهوض بأسرتها، ومن ثم الارتقاء بمجتمعها، وتقديم جيل واعِ يتحلى بالقيم الصحيحة.

وأعرب رئيس الجامعة عن مدى اعتزازه بتكريم الأم المعيلة التي تمثل نموذجاً للمرأة المصرية المجاهدة والمناضلة عل كافة الأصعدة، والتى تباعدت بها الأقدار، وشاءت الظروف الصعبة أن تعيل أسرتها وتقوم بها.

وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي جعل من عيد الأم احتفالاً قومياً لتكريم المرأة على كافة الأصعدة وفى كل المجالات.

وأضاف أن هذا الحفل يعد التنظيم الأول للجامعة لتلك المناسبة مؤكدا أنه لن يكون الأخير لأن كل أم تحتاج إلى التعبير إليها بالشكر والتقدير لما تبذله في حياة أبنائها والمجتمع مما يعطيها دفعة ولو بسيطة لاستمرار بذل الجهود متمنيًا لكل أم دوام الصحة والعافية.