شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ«حى وسط» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت ناديه فتحى،مدير عام إدارة غرب الاسكندرية التعليمية، لجان امتحانات شهر مارس فى عدد من المدارس بنطاق الإدارة اليوم الاثنين،والتى تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة وتباعد اجتماعى بين الطلاب.

وشملت الجولة لجان مدرستي الطليعة الإبتدائية وصلاح الدين الإبتدائية، ومتابعة أعمال الكنترول بالمدارس وتم التأكد من الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالورقة الامتحانية وكذلك الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أبنائنا الطلاب.

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

وفى إدارة وسط التعليمية بقيادة علا سليمان، مدير عام الادارة وفي إطار تأمين المنشٱت التعليمية والتصدي للمخالفات والتعديات حول أسوار بعض مدارس الإدارة، تم إزالة تعديات على أسوار وحرم 3 مدارس تقع فى نطاق الإدارة.

وشكلت مدير الإدارة لجنة بالتنسيق مع حى وسط تتمثل فى الاتصال السياسي وامن الادارة، وتم إزالة التعديات بأسوار مدارس الاسكندراني الإبتدائية وعمرو بن العاص الإبتدائية و العطارين الاعدادية بنات.

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

كما عقدت علا سليمان خليل مدير عام الإدارة اجتماعاً ضم قيادات وموجهى الادارة ومديري المدارس، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ امتحانات شهر مارس والتى تجرى على مستوى الاسكندرية،مشددة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات واستخدام كاشف الحرارة والتأكيد على التباعد بين الطلبة أثناء فترة الامتحانات، واستخدام المطهرات بصفة دورية ومنتظمة قبل الامتحان وبعده والعمل على وجود لوحات إرشادية تساعد الطلبة فى الوصول إلى اللجان بسهولة ويسر.

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

مدير "غرب الاسكندرية التعليمية" تتفقد لجان امتحانات مارس .. وازالة تعديات على أسوار 3 مدارس بـ"وسط" (صور)

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