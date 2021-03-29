شكرا لقرائتكم خبر عن «احميها من الختان».. مبادرة «طرق أبواب» داخل 11 قرية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، اليوم، حملة طرق أبواب للحد من ختان الإناث، بعنوان «احميها من الختان» داخل 11 قرية بمركز دير مواس وأبوقرقاص جنوب المنيا.

قالت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، إنه تم إقامة 3 دورات للرائدات الريفيات داخل مراكز «أبوقرقاص – ملوي – دير مواس» تمهيدا لبدء مرحلة طرق الأبواب ضمن مبادرة «احميها من الختان»، والتي تستمر 3 أيام .

وأضافت «منال» أن الحملة تستهدف قري بين عبيد، وجويد، وشبيه، وبني حسن «في أبوقرقاص، والناصرية، وأبوخلقة، نزلة عبدالمسيح، وتانوف، وجعيدي، والبدرمان في دير مواس ،