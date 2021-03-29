شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الدولية للشطرنج بمكتبة مصر العامة في الزقازيق السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاثنين، بدء فعاليات البطولة الدولية للشطرنج، وذلك يوم السبت المقبل والمُزمع إقامتها في مكتبة مصر العامة بالزقازيق، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الألعاب التي تساعد الشباب والكبار وجميع فئات المجتمع على تنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب، باعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافتهم ،للقراءة والبحث والإطلاع والنشاطات المختلفة لإستغلال أوقات فراغهم وتوظيف طاقاتهم إيجابياً.

من جانبها، أوضحت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة عن تنفيذ هذه البطولة للعام الثالث على التوالى بالتعاون مع الإتحاد المصرى للشطرنج بالشرقية، اعتباراً من السبت المقبل الموافق ٣ أبريل.

وأضافت مديرة المكتبة أن المشاركة فى المسابقة بداية من عُمر 15 سنة وما يزيد وأن المسابقة لأعضاء المكتبة وأعضاء الاتحاد المصري للشطرنج فقط، ويكون التحكيم تبعا للائحة الخاصة بالاتحاد المصري للشطرنج وأن جوائز التقييم تمنح لمواليد تحت سنة 2000 ورسوم الإشتراك 100 ج + تأمين 10 جنيه، لافتة إلى أن تمنح جوائز البطولة للفائزين كالآتى الأول : 1500جنيه + كأس، والثاني 1000 جنيه، والثالث 800 جنيه، والرابع 600 جنيه، والخامس 400 جنيه، والسادس 300 جنيه.

وأشارت مديرة مكتبة مصر العامة إلى أنه بالنسبة لجوائز تقييم المواليد تحت سنة 2000، الأول 250 جنيه، والأول غير المقيمين 200 جنيه، والأول ناشئين 200 جنيه، والأول ناشئات 200 جنيه، وأول عضو في مكتبة مصر العامة 200 جنيه، وثاني عضو في مكتبة مصر العامة 200 جنيه.