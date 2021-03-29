شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد الهبوط الأرضي المفاجئ في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، موقع الهبوط المفاجئ بشارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

تابع المحافظ موقع الهبوط مع اللجنة المكلفة لمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته والمشكلة من الحي، وجميع شركات المرافق (الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية)، وكلف الهجان، رئيس الحي بعرض تقرير كامل عن الهبوط ومعرفة أسبابه.

محافظ القليوبية يتفقد الهبوط المفاجئ بشارع ٢٥ بحس غرب شبرا الخيمة ويكلف بتحديد أسبابه

محافظ القليوبية يتفقد الهبوط المفاجئ بشارع ٢٥ بحس غرب شبرا الخيمة ويكلف بتحديد أسبابه