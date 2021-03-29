شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراكز طبية تواصل استقبال المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت 4 مراكز طبية بمحافظة المنيا للتطعيم بلقاح كورونا المستجد وهى مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، ومركز طبي قلندول بمركز ملوي، استقبال المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية، للتطعيم ضد الوباء.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، تستقبل المراكز المواطنين ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم. مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية من الوباء.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي قد قام بتفقد العمل بالمركز الصحي بحي شباب المستقبل بمدينة المنيا، واطمأن المحافظ خلال جولته بالمراكز على توافر جميع اللقاحات للمواطنين، كما تفقد الصيدلية ومخزن الأمصال.