شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مظروف أسئلة مارس.. إحالة موجه للتحقيق في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية الخاصة بشهر مارس، والتي انطلقت اليوم الاثنين لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي بإدارة العامرية التعليمية.

وقال إن طلاب الصف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي أدوا امتحانا واحدا مجمعا، حيث تابع سير أعمال الامتحان بلجنة مدرسة الحسين ابن على الإعدادية وأدى فيها الامتحان ٨٣١ طالبا في ٣٦ لجنة فرعية.

إحالة موجه للتحقيق فى الاسكندرية بسبب مظروف الاسئلة .. ووكيل الوزارة يتفقد لجان امتحانات "مارس" (صور)

إحالة موجه للتحقيق فى الاسكندرية بسبب مظروف الاسئلة .. ووكيل الوزارة يتفقد لجان امتحانات "مارس" (صور)

إحالة موجه للتحقيق فى الاسكندرية بسبب مظروف الاسئلة .. ووكيل الوزارة يتفقد لجان امتحانات "مارس" (صور)

وخلال الجولة أحال وكيل الوزارة الموجه المقيم بمدرسة الحسين بن على الإعدادية التابعة لادارة العامرية التعليمية للشؤون القانونية للتحقيق معه لعدم حضوره فتح مظروف الاسئلة.

كما تفقد السجلات الخاصة بأعمال الامتحانات، مؤكداً أن اللجان تسير بشكل منتظم.

وأوضح أن امتحانات شهر مارس ورقة مجمعة واحد لكافة التخصصات، بنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، شاملة أسئلة اختيار من متعدد لخمس مواد الأساسية من منهج شهر مارس، وفق الكتاب الدوري رقم ١ بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١، والكتاب الدوري رقم ٥ بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١، ووفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم الفني. على أن يتم التصحيح يوميا فور انتهاء الامتحان.

إحالة موجه للتحقيق فى الاسكندرية بسبب مظروف الاسئلة .. ووكيل الوزارة يتفقد لجان امتحانات "مارس" (صور)

إحالة موجه للتحقيق فى الاسكندرية بسبب مظروف الاسئلة .. ووكيل الوزارة يتفقد لجان امتحانات "مارس" (صور)

إحالة موجه للتحقيق فى الاسكندرية بسبب مظروف الاسئلة .. ووكيل الوزارة يتفقد لجان امتحانات "مارس" (صور)

كما تابع وكيل الوزارة لجنة مدرسة الحسين ابن على الابتدائية والتى أدى فيها الامتحان ١٦٠ طالبا في ٩ لجان فرعية، مشيداً بالإجراءات الاحترازية وتنظيم اللجان والانضباط داخل اللجان وارتداء الكمامة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتطبيق التباعد وتنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان بشكل متباعد.

واستمرت الجولة للجنة مدرسة الثورة الإعدادية بنين أدى فيها الامتحان ٣٣٧ طالب في ١٧ لجنة فرعية، كما تابع لجنة مدرسة منارة الصحراء الابتدائية الملحقة بمدرسة الثورة الإعدادية أدى فيها الامتحان٢٥٣ طالبا في ١٢ لجنة فرعية، مشددًاعلى ضرورة استخدام الأدوات الشخصية، وتعقيم اللجان قبل وأثناء وبعد الانتهاء من أداء الامتحانات حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.

إحالة موجه للتحقيق فى الاسكندرية بسبب مظروف الاسئلة .. ووكيل الوزارة يتفقد لجان امتحانات "مارس" (صور)