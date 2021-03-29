شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الشباب والرياضة ملفات عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير أهم المشروعات الاستثمارية التى تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 177 مشروعا، وأن هذه المشروعات تستهدف تعميق العلاقات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، من خلال نظم اقتصادية حديثة، كما أنه يتم حاليًا إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025.

كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية المطروحة بنظام حق الانتفاع بالأندية الرياضية، وموقف مشروع سلسلة نادى "النادي" فى مدينة السادس من أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن فلسفة إدارة وتشغيل سلسلة أندية "النادي" هى توفير خدمة رياضية اجتماعية شبابية ترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية، من خلال شركات قطاع خاص متخصصة فى الإدارة الرياضية.

وتطرق الوزير إلى مشروعات تطوير المنشآت الشبابية التى تتمثل فى تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجا، واستكمال تطوير المدن الشبابية " الأقصر – أسوان – بورسعيد"، وتطوير (المدينة الشبابية بالوادى الجديد – نزل الشباب الدولى بالمنيا)، وإنشاء معسكر الشباب بمرسى مطروح، وإنشاء مبان إدارية لمراكز الشباب.

كما عرض الدكتور أشرف صبحى خطة إنشاء ستاد بورسعيد الذى يتسع لـ 12000 متفرج، وتطوير المنطقة به، ومدينة سلام مصر الرياضية، ومشروع المتحف القومى للرياضة المصرية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة إنجازات وزارة الشباب والرياضة على مستوى تنظيم بطولات العالم لاسيما بطولة كأس العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال 2021، التى أشادت بتنظيمها كبرى وسائل الإعلام العالمية والعربية، وبطولة العالم للرماية التى عقدت خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021، وشاركت فيها 32 دولة، والترتيبات الجارية لعقد بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المزمع عقدها خلال الفترة من 3 حتى 11 ابريل 2021، وبمشاركة 78 دولة.

وتناول الدكتور أشرف صبحى إنجازات الوزارة على مستوى البطولات الرياضية، مشيرًا إلى أن مصر حصدت 595 ميدالية رياضية خلال العام 2018، و808 ميداليات خلال العام 2019، و696 ميدالية خلال العام 2020 منها 305 ميداليات ذهبية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة البرامج والمشروعات المنفذة لزيادة معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها تضمنت مبادرة دراجتك صحتك، ومبادرة رياضتك مناعتك، وأولمبياد الطفل المصرى، وأولمبياد المحافظات الحدودية، والمهرجان الرياضى بالإسكندرية، ومهرجان الرياضة للجميع بالوادى الجديد، والمهرجان الرياضى بشمال سيناء، ومهرجان الواحات البحرية، ومهرجان النوبة، ومهرجان اللاجئين الافارقة، وقافلة خير بلدنا لأهالينا بأسوان، واحتفالية أنا أحقق ذاتى، واليوم الرياضى للمرأة المصرية بالتعاون مع مؤسسة انتى الأهم "تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية"، ودورى الأندية الصغيرة، ودورى الوزارات الأول للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وماراثون دراجات الفتيات.

وسلط الوزير الضوء على المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، الذى يهدف إلى انتقاء وتنمية المواهب الرياضية الناشئة فى كرة القدم وتسويقها، ودعم المنتخبات القومية بالعناصر المتميزة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم إجراء اختبارات لعدد 800 لاعب بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، وتدشين أول مركز تدريب يضم 200 لاعب بالمركز.

وعرض الوزير أهم البرامج التى تبنتها الوزارة لقطاع الشباب وأهمها برامج: بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق المشاركة السياسية، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم على إطلاق مشروعات ريادة الأعمال، والتوسع فى الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية فى المحافظات، كما عرض تجربة التحول الرقمى لبرلمان الطلائع والشباب بنظام الانتخابات الإلكترونية، وشملت برامج الشباب التى تبنتها الوزارة أيضًا برنامج "مشواري" لتنمية المهارات وبدء مشروعات المشورة المهنية، ومبادرة "طور وعيّر"، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث تعمل على ربط أصحاب العمل بالشباب.

واستعرض أيضًا المبادرات التى تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تضمنت أولمبياد الطفل المصرى، ومهرجان ابداع مراكز شباب وابداع الجامعات، وبرامج متطوعى الاتحاد الأفريقى، وبرنامج "اهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرون باختلاف، ومنحة ناصر للقيادة الدولية، فضلًا عن مبادرة ريحانة، التى تمت تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية،

وتطرق الوزير إلى إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وكذا إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، كما قدم شرحا لمكونات المنصة الوطنية للشباب "كياني" التى ترصد كافة الانشطة والمبادرات التى تقدم للشباب والنشء من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية فى مصر.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة نفذت عددا من القوافل التعليمية على مدار ستة أعوام بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والاوقاف، للمساهمة فى احياء المنظومة التعليمية والنهوض المستمر بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، ورفع العبء المادى الذى تتكبده الأسر المصرية، ومواجهة الفكر المتطرف والشائعات، مشيرًا إلى أن نحو 700 الف طالب وطالبة استفادوا من تلك القوافل.