شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي حسن: لم نشك لحظة في قدرة هيئة قناة السويس على حل أزمة السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدولة المصرية كانت على موعد جديد لإبهار العالم بقدرات ومهارات المسئول المصري، بهيئة قناة السويس، في التعامل العلمي والعملي لحل أزمة السفينة الجانحة، وهو ما يؤكد أسباب ثقتنا بقيادات الهيئة والتي لم نشك لحظة في قدرتها على حل الأزمة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في بيان له أصدره منذ قليل، أن العالم كله تابع خلال الأيام الماضية، أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، ما يعكس أهمية الشريان الملاحى المحورى العظيم لمصر والعالم، وأصرارنا في أن تكون الحلول مصرية خالصه.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار