شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 55 رحلة دولية تقل 4299 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 55 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4299 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير غداً، 55 رحله جويه بمعدل 38 رحله دولية إلى كل من أكرا، بغداد، باريس، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لندن، روما، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، أثينا، أبوظبي، فيينا، موسكو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان وأسيوط، و 7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4299 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.