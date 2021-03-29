شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة يشيد بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسامة بن أحمد نقلى، السفير السعودى لدى مصر، بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، قائلا :" خبرة وكفاءة المصريين تنجح في إعادة المياه الى مجاريها في قناة السويس".

وقال السفير السعودى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"خبرة وكفاءة المصريين تنجح في إعادة المياه الى مجاريها في قناة السويس.. خالص التهاني للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا بهذا الانجاز القياسي، والتغلب على كل تعقيداته، مصر تنجح فى تعويم السفينة".



السفير السعودى بالقاهرة

وحرص عدد من العاملين في موقع قناة السويس لتحريك السفينة الجانحة على رفع العلم المصرى، وعلامة النصر، للتعبير عن فرحتهم بعد نجاح محاولة تحريك السفينة صباح اليوم الاثنين.

ونجحت مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN ، بشكل جزئى، لكن لم يتم الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل، وجار استكمال عمليات الشد لتعويم السفينة بشكل كامل، وتتم عمليات التعويم بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من الاتجاهات المختلفة.