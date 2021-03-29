أخبار مصر

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.


‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأثنين وجاءت كالتالى:


‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو
-البطاطس بـ3.75 جنيه .
-البصل الأبيض بـ4 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ7 جنيهات.
-الكوسة بـ8 جنيهات.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ8 جنيهات.
والجوافة بـ9 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الألوان بـ20 جنيها.
-الليمون بـ20 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ14 جنيها.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.
-اليوسفى بـ9 جنيهات.
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات.
البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.
-البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا