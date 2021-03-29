شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو

-البطاطس بـ3.75 جنيه .

-البصل الأبيض بـ4 جنيهات.

-البصل الأحمر بـ7 جنيهات.

-الكوسة بـ8 جنيهات.

-الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ8 جنيهات.

والجوافة بـ9 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.

-الفلفل الألوان بـ20 جنيها.

-الليمون بـ20 جنيها.

-الفاصوليا الخضراء بـ14 جنيها.

-التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.

-اليوسفى بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8 جنيهات.

البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.

-البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.