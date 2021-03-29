بقيمة مليون و850 ألف جنيه.. إحباط تروج 264 طربة حشيش في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات، من ضبط 264 طربة لمخدر الحشيش بالسويس، بحوزة تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص في نقل وتهريب مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مستخدمين في ذلك سيارة "نقل"، وقيامهم بإعداد مخازن سرية بجسم السيارة، يصعب الوصول إليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن السويس أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال استقلالهما السيارة بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهم 264 طربة لمخدر الحشيش مخبأة بمخزن سرى بالسيارة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الثالث واستخدامهما للسيارة في النقل والتهريب وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫850٫000 – مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.