حلم السفر.. ضبط صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين للعمل بالخارج في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام صاحب شركة لإلحاق العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، له معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه، وبحوزته (11جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة "غير مقيدين بالدفاتر الخاصة بالشركة").

وبمواجهته اعترف بإدارة الشركة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، كما أمكن التوصل إلى أحد المجني عليهم (مقيمة بمحافظة الشرقية) وباستدعائها إتهمته بالاستيلاء منها على مبلغ مالي عقب إيهامها بقدرته على توفير فرصة عمل لها بإحدى الدول الأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.