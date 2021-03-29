توك توك في موكب وزيرة الصناعة بالمحلة الكبرى.. ونائب يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشر النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري، صورة على صفحته بفيسبوك، قائلا: "فوضى المرور في المحلة الكبرى.. توك توك في موكب السيدة وزيرة الصناعة أعلى كوبري الشون".

كانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قد وصلت، اليوم الإثنين، إلى مدينة المحلة الكبري، في إطار جولاتها الميدانية لتفقد مشروعات الصناعات الوطنية؛ حيث تتفقد المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى.

والمجمع الصناعي على مساحة "34 فدانًا"، ومن المنتظر أن تجري الوزيرة والمحافظ جولة بعدد من مصانع بطريق الدائري "المحلة- سمنود"، ثم سيتم عقد لقاء بقاعة ديوان عام المحافظة، يليه تفقد أقسام معرض منتجات "صنع بأيدينا" بديوان المحافظة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة؛ على رأسها الغزل والنسيج، مؤكدًا أن المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعي السابق، حيث تدعم المحافظة المستثمرين ومشروعاتهم بالإمكانات كافة.