طريقتان للحصول على نتيجة المرحلة الأولى لـ"سكن لكل المصريين".. تعرف عليهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن 30 ألف عميل تقدموا بتظلمات في اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط.

وأضافت أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص للمرحلة الأولى لـ"سكن لكل المصريين (1)" من خلال وسيلتين: الأولى من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومي، والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه.

أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.