قادرون على تحمل المسؤولية.. برلمانيون يشيدون بجهود الدولة في تعويم السفينة البنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، بنجاح إدارة هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية فجر اليوم، والتي كانت جانحة في مجرى القناة، مؤكدين أنها رسالة من مصر للعالم بالمضي إلى الأمام.

وقال النائب مصطفى بكري: رغم أن كل التقارير العالمية أكدت أن تعويم السفينة الجانحة يستعرق أكثر من شهرين؛ فإن الدولة المصرية نجحت في وقت قياسي؛ نظرًا لأنها تعمل بكل جد واجتهاد.

وأشار بكري إلى أن هناك من بالعالم حاول إظهار فشل القناة، لصالح مشروع مجاور أو لسبب آخر؛ ولكن الدولة والقوات المسلحة كانت على مستوى المسؤولية والتوجيه، ومنذ ساعات نجحت قناه السويس لدفع السفينة إلى التعويم، وساعات ويفتح الباب أمام الملاحة البحرية.

وأضاف النائب: هذه خطوة يجب أن توقف الحملات المسيئة لمصر، مشيرًا إلى أن رغم الخسارة اليومية للبلاد بسبب ذلك الحادث؛ فإن القيادة المصرية التي تتعامل مع مثل هذه الأحداث نجحت في تحقيق الهدف.

وأكد بكري أن ما حدث رسالة من مصر للعالم بأن الوطن رغم كل المشكلات يمضى إلى الأمام وأننا قادرون على المسؤولية.

وقال النائب السيد شمس الدين: إن معدن الشعب المصري يُعرف في الشدائد، ولا ننسى موقف الجيش المصري في أزمة قناة السويس.

وأضاف محمد الحسيني، في كلمته، أنه رغم ما تقوم به القوات المسلحة من جهود ومهام كبيرة؛ فإن قياداتها الوطنية والمحترمة نجحت في تحويل المحنة إلى منحة.

وقالت النائبة مها عبد الناصر: إن ما حدث يؤكد أننا قادرون على تحمل المسؤولية، منقدةً الإعلام في تغطية الحادث.