الأوقاف: السماح للسيدات بأداء صلاة التراويح بالمساجد في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أنهت وزارة الأوقاف، استعداداتها لإقامة صلاة التراويح بالمساجد في شهر رمضان المقبل، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إنه سيتم السماح للسيدات بآداء صلاة التراويح بالمساجد حال وجود واعظة أو محفظة للإشراف على مصلى السيدات، وتنظيم الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتنفيذ الضوابط والتعليمات التي وضعتها الوزارة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ "الخليج 365"، الاثنين، أن إدارة المسجد الذي تتمكن من توفير واعظة أو محفظة لتنفيذ ضوابط وتعليمات لجنة أزمة كورونا للحد من انتشار الفيروس، سيتم السماح في هذه الحالة بأداء السيدات لصلاة التراويح.

وأشار المسجد إلى أن هناك ثلاث مساجد فقط على مستوى الجمهورية، مسموح فيها للسيدات بأداء الصلوات وهي "السيدة زينب والشربتلي بالتجمع والمسجد الأحمدي بطنطا"، مرجعا ذلك إلى توافر عدد من الواعظات للإشراف على علمية تنظيم الصلاة بتلك المساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة التراويح في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفقا لعدد من الضوابط في ظل أزمة كورونا، لحماية ضيوف الرحمن، مشددة على مراعاة جميع الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

وقالت وزارة الأوقاف، إن صلاة التروايح تُقام مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد، بالإضافة إلى إقامة صلاة القيام في رمضان في المساجد أيضا وذلك للصلاة فقط.

وحددت الأوقاف الضوابط الآتية لإقامة صلاة التراويح في رمضان، وهي الاستمرار في عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات ومراعاة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

وأكدت الوزارة أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل أن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.

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