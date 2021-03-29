يتسع لـ 107 آلاف مصلٍ.. التفاصيل الكاملة لمسجد مصر بالعاصمة الإدارية "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تتواصل عمليات بناء مسجد مصر في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتولى عمليات التنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ويحد المسجد طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

وتبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قباب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع.

يتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصل يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

ويبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40 ألف مصل، وعدد المصلين بالساحة السفلية 55 ألف مصل، ليصل الإجمالي لـ 107 ألف مصل .

المآذن:

ترتفع المأذنتين حوالي 140 مترا عن سطح الساحة العلوية، وتبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2 .

ويتوفر بالدور الأرضي للمأذنة الفراغات المختلفة من حمامات ومتجر هدايا وغرفة التذاكر ومكتب إداري وغيرهم من الخدمات اللازمة للمبنى، ويتوسطه سلم شرفي يصل لارتفاع 133 مترا من المأذنة مع مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

مبنى القاعة الشرقية:

تبلغ المساحة الكلية للقاعة الشرقية حوالي 3055 م2 تتوسطها قبة إسلامية، وينقسم المبنى إلى 3 قاعات رئيسية تسع قاعتين لـ 200 فرد لكل منهم أما القاعه الثالثة فتسع 400 فرد.

للمبنى 4 مداخل رئيسية وتم إضافة 4 مكاتب إدارية للمبنى موزعين على طابقين.

مبنى القاعة الغربية:

تبلغ المساحة الكلية للقاعة الغربية حوالي 2800 م2 تتوسطها قبة، ويتكون المبنى من قاعة رئيسية مخصصة لكبار الزوار تبلغ مساحتها حوالي 800 م2، و2 صالون رئاسي تبلغ مساحة الصالون الواحد 130 م2 ، وغرفة استقبال رئاسية تبلغ مساحتها 20 م2.

للمبنى 3 مداخل رئيسية وتم إضافة 4 مكاتب إدارية للمبنى موزعين على طابقين.

المبنى الخدمي الشرقي:

للمبنى 4 بوابات تعمل كمداخل رئيسية تربط بين الساحة الثانوية والساحة العلوية للمسجد.

تبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالي 45260 م2، وتنقسم الفراغات إلى محلات تجارية ومكتبة عامة بمساحة 300 م2 وغرفتين لتحفيظ القرآن تبلغ مساحة الواحدة 100 م2، وقاعة للصلاة تبلغ مساحتها 1700 م2 ،وقاعة متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها 650 م2، وحمامات وأماكن للوضوء لخدمة المسجد.

المبنى الخدمي الغربي:

للمبنى 4 بوابات تعمل كمداخل رئيسية تربط بين الساحة الثانوية والساحة العلوية للمسجد، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالي 33085 م2 وتنقسم الفراغات إلى محلات تجارية ومركز إعلامي ملحق بها 3 مكاتب إدارية، وحمامات وأماكن للوضوء لخدمة المسجد.

المركز التجاري الثقافي:

للمبنى بوابتين تعمل كمداخل رئيسية ومدخلين فرعيين، وتربط بين الساحة الثانوية والساحة العلوية للمسجد، وتبلغ المساحة الكلية المبنى 59765 م2 وتنقسم الفراغات إلى محلات تجارية وغرف إدارية وغرف اجتماعات .