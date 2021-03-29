شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق مهاب مميش: مضاعفة ساعات العمل لسحب السفن المنتظرة بالقناة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، أنه بعد تعويم السفينة، يتم الكشف عليها بشكل كامل للتأكد من سلامة السفينة وقدرتها على الإبحار، لافتا إلى أنها توضع فى الانتظار بحيث تكون جاهزة للتحرك وفى نفس الوقت فتح الطريق للسفن المحجوزة لاستكمال رحلتها.

وأضاف الفريق مميش خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز"، أن التوقعات تشير إلى تحرك السفينة وفق الحسابات الخاصة بتعويم القناة، متابعا: "الحمد لله تم تحريك السفينة صباح اليوم.. ونعمل على خطة للسفن المنتظرة بالقناة خاصة أن لها توقيتات أخرى، وسوف يتم مضاعفة ساعات العمل من خلال العمل بفترة صباحية وأخرى مسائية، لسحب كل السفن.

وتابع الفريق مميش: "منذ جنوح السفينة.. تم وضع أكثر من سيناريو والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على تجهيز تنفيذ السيناريو البديل الخاص بتخفيف الحمولة، حتى نحافظ على عامل الوقت.. وتم من البداية تجهيز قاطرات لشد ودفع السفينة، وأجهزة القناة قادرة على التعامل مع الموقف داخلها".