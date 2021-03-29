شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: تعويم "إيفر جيفين" خطوة لعودة الحركة بأهم ممرات التجارة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة بلومبرج الأمريكية نجاح جهود إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وقالت فى تقرير على موقعها الإلكترونى قبل قليل، إن العمل لتحرير سفينة الحاويات العملاقة فى قناة السويس قد أثبت نجاحه، وستتواصل فى الساعات القليلة المقبلة، فى خطوة هامة نحو عودة الحركة لأحد أكثر ممرات التجارة أهمية فى العالم.



بلومبرج

وأشارت الشبكة إلى أن السفينة إيفر جيفين قد تم إعادة تعويمها فى صباح الاثنين، ومن المقرر استئناف المناورات مجددا فى الحادية عشر والنصف صباح اليوم، مع ارتفاع مستوى المياه إلى أقصى حد لها.، بحسب ما قالت هيئة قناة السويس فى بيان.

وتجرى الجهود لتجهيز عبور السفينة العملاقة القناة وخروجها منها، بحسب ما قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس السيسى. وأضاف مميش أن اليوم ستبدأ خطتهم لعبور كافة السفن ، وسيستغرق الأمر أسبوعا لخروج كافة السفن من قناة السويس.

وعرضت شبكة سى إن عن على موقعها باللغة العربية مقطع فيديو يظهر نجاح جهود تحرك السفينة، وقالت إن الجهود المبذولة لتحريك إيفر جيفين قد تكللت بالنجاح.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة وول ستريت جورونال الخبر فى صدارة الصفحة الرئسية لموقعها الإلكترونى، وقالت إن المهندسين فى قناة السويس نجحوا جزئيا فى تحرير السفينة العالقة فى القناة جزئيا وتعمل القاطرات حاليا من أجل تقويم مسارها، مما يعيد قريبا فتح طريق التجارة الحيوى وينهى أيام من اضطراب الإمدادات العالمية.