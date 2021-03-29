شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس سائقي قطاري سوهاج و6 مسؤولين آخرين بحادث التصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بحبس سائقى القطارين رقمى 157 المميز و 2011 الإسباني ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط، ومراقبين بالقسم احتياطيا على ذمة التحقيقات، في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.

وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغا بتصادم القطارين بشريط السكة الحديدية، بجوار مزلقان السنوسى بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، في ظهيرة يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر مارس الجارى، فانتقلت لمعاينة مسرح الحادث، وخلصت الى تصور مبدئى لوقوعه، باصطدام القطار الأسبانى القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز أثناء وقوعه بجوار المزلقان، فانقلبت عربات القطارين وخرجت عن مسارها، ما أحدث وفاة 28 منهم أطفال من مستقلى القطارين فضلا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة.

وكانت النيابة العامة فضلا عن القرارات التي أمر بها النائب العام في مستهل التحقيقات يوم وقوع الحادث، استمعت حتى تاريخه إلى 133 مصابا، منهم مودعون بمستشفيات بمحافظتى سوهاج و أسيوط، وآخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتى قنا و الأقصر، حيث أدلوا بمعلوماتهم حول ملابسات وقوع الحادث، كما استمعت إلى شهادة 10 مسئولين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمنطقة وسط الصعيد، وشهادة أفراد الشرطة الثلاثة المعينين لتأمين القطارين وكذلك شهادة عامل مزلقان السنوسي وبديله وخفير المزلقان النظامي ورئيس القطار الإسباني وكمسريين بالقطارين واثنين من القطانين بمحيط موقع الحادث.

وأجرت النيابة العامة باستخدام جرار محاكاتين لسير القطارين من محطة سكة حديد المراغة حتى مزلقان السنوسي، فعلت في أولاها جهاز المكابح والتحكم الألى بالجرار"atc” لبيان مدى سلامة فاعليته، وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية بالمحاكتين في وقت مزامن لوقوع الحادث وفي موقعه.

واستمعت النيابة العامة إلى المحادثات اللاسلكية المجراة بين سائق القطار المميز وقسم المراقبة المركزية بأسيوط، وبين القسم وبرجي مراقبة محطتي سكة حديد طهطا والمراغة الواقع الحادث بينهما، لبيان مواقيت إجرائها ومقارنتها بمواقيت توقف القطار المميز حتى اصطدام القطار الاخر به، وقد ورد الى النيابة العامة نتيجة التحاليل المجراة لسائقي القطارين ومساعديهما والمراقبين المعنيين بالبرجين المشار اليهما لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة.

كما تحفظت النيابة العامة على أوامر تشغيل القطار الإسباني لبيان مدى سرعته القصوى المسموح بها بكل منطقة يمر فيها، وشاهدت مقطعا مرئي من لوحة التشغيل والتحكم الرئيسية بأسيوط مبينا إضاءات أبراج الإشارات في المساحة ما بين توقف القطار المميز وقدوم القطار الاسباني.

وعهدت النيابة العامة الى اللجنة الخماسية السابق صدور قرار بتشكيلها فضلا عن المهام المكلفة بها ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي مراغة وطهطا محل الحادث من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، او مناطق التقاطر الكهربائي ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تفعيل أجهزة التحكم الألى على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.

وسوف توالى النيابة العامة الإعلان في بيانات لاحقة عن إجراءات التحقيق التي تتخذها في الحادث ، ثم الإعلان عن نتائجها ونتائج ما استخلصته النيابة العامة من المحاكاتين المجرتين عقب انتهائها في بيان ختامى ، و تهيب النيابة العامة بالكافة الى الالتزام بما تعلنه هي وحدها دون غيرها من معلومات حول الحادث، وحظر تداول اى معلومات حول الحادث، وحظر تداول لاى معلومات أخرى اليه أيا ما كانت مصادرها.