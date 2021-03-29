شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: نجحنا فى الحفاظ على السفينة الجانحة من تسريب الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن حركة الملاحة في قناة السويس ستعود فور الانتهاء من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بشكل كامل، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتواصل يوميا أكثر من مرة لمتابعة الموقف أولا بأول ووجه بتوفير كل اللازم لحل الأمر.

وقال الفريق ربيع فى تصريح لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إننا سنواصل العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء مرور السفن المتوقفة والتي يقدر عددها بـ356 سفينة، مضيفا أنه خلال مناورات الشد والقطر حرصنا على المحافظة على قوام السفينة الجانحة بحيث لا تتسرب المياه إليها أو يحدث تسريب للوقود منها ونجحنا في ذلك.

وأضاف الفريق ربيع أنه عقب الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا سيتم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لفحصها الفني، وستعود حركة الملاحة على الفور.

وأشاد ربيع بالتعاون المثمر مع الشركة الهولندية في عملية تعويم السفينة، مضيفا أن الشركة الهولندية ثمنت الجهود المصرية والإجراءات المتخذة في التعامل مع السفينة الجانحة.

وبشأن متابعة الرئيس السيسي لأزمة السفينة، قال ربيع إن الرئيس السيسي كان يتواصل معنا يوميا باستمرار لمتابعة العمل أولا بأول، مضيفا أنه كان لدينا 3 سيناريوهات القطر والتكريك وتخفيف أحمال السفينة وكنا نستبعد الحل الأخير لصعوبته، إلا أن الرئيس وجه بتوفير كل اللازم على أي حال وقال لي نصا "كل السيناريوهات التي وضعتها أدواتك كلها تكون بجوارك".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه تم تسخير كافة إمكانيات الدولة لحل أزمة السفينة البنمية الجانحة، مشيرا إلى متابعة عدد من المسؤولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوميًا حالة السفينة لإنهاء هذه الأزمة.

وقال الفريق ربيع "نحن نجحنا في إنهاء أزمة السفينة قبل الوصول إلى السيناريو الثالث المطروح والمتمثل في تفريع حمولة السفينة الجانحة"، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالهيئة الذي قاموا بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه.

وأوضح أن حركة الملاحة ستعود بشكل طبيعي فور الانتهاء من تحريك السفينة الجانحة بشكل كامل، مضيفا "سنواصل العمل على مدار 24 ساعة كي نتمكن من تمرير كافة السفن المتوقفة وإنهاء عملية الازدحام".

ووجه الفريق أسامة ربيع في ختام تصريحاته الشكر لجميع الدول التي قدمت المساعدة في تعويم السفينة البنمية الجانحة كالإمارات، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان وفرنسا.