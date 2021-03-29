شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس .. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365” بثا مباشرا لآخر التطورات الخاصة بسفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بالممر الملاحى لقناة السويس، والتي ترصد بدء التعويم بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، بعد الاستعانة بقاطرة هولندية و 10 قاطرات أخرى متواجدة بمحيط القناة، ونجحت في تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط، مع تقديم كافة الخدمات بأكمل وجه لكافة السفن المنتظرة بمحيط القناة انتظارا للعبور.

وكان قد أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع إرتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي، موجها رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.