مناورة التعويم الكامل للسفينة الجانحة بقناة السويس خلال ساعتين

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الحادية عشرة والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مؤكداً على ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.