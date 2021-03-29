شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل أول دفعة من القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة خلال 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أنه مخطط وصول أول دفعة من القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقدة عليها مع شركة تالجو الأسبانية خلال 4 شهور، حيث سيتم شحنها بحرا لتصل عبر ميناء الإسكندرية .

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه جار إنشاء ورشة جديدة لصيانة عربات القطارات الأسبانية الجديدة بمنطقة الفرز بالقاهرة مرفقة بمجمع الورش المركزية، وأنه مخطط الانتهاء من إنشائها قبل وصول أول دفعة من القطارات الجديدة المتعاقد عليها بتكلفة 126 مليون يورو.

وصفقة القطارات المتعاقد عليها مع الشركة الإسبانية تشمل عربات مكيفة أولى وثانية وعربات باور وجرارات، ومخطط توريد أول قطار من هذه القطارات فى مارس مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، وتشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والقطارات الـ 6 التى ستوردها شركة تالجو تضم 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية، وستصنع هذه العربات شركة تالجو الأسبانية بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية، ووفقا للتعاقد مع الشركة الأسبانية مخطط بعد اختبار أول قطار والتأكد من مواصفاته وسلامة تشغيله الدفع به فى نقل الركاب مع نهاية 2021.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.