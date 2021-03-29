شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية احتفاليات بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهم، فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية، وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم".

وفى ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بإيفاد مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية المسنات لتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بها، مع تقديم هدايا رمزية، مع مراعاة التدابير الاحترازيه لفيروس كورونا، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الام .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.