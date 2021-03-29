العثور على قطع أثرية فى منزل عامل ينقب عن الآثار بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وشرطة السياحة، القبض على عامل لقيامة بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بأسيوط والعثور على قطع أثرية ترجع للعصر الإسلامى.

أكدت تحريات قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط قيام عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ؛ بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف مسكن المتهم المتهم وتبين عدم تواجده .

وبالفحص تبين وجود حفر مربع الشكل ( بأبعاد 1x1 متر وعمق 17 متر) ينتهى بسرداب يتجه للناحية الجنوبية ، وضبط 2 قطعة عبارة عن " طبق من الفخار صغير الحجم ، كلجة من الرخام الأبيض دائرية بقطر 30سم وإرتفاع 20سم" ترجع للعصر الإسلامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط مرتكب الواقعة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار .