شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من النصائح للمواطنين الذين يقومون بتركيب عدادات كهرباء جديدة، حيث تقوم شركات الكهرباء بتركيب عداد مسبق الدفع لكافة المشتركين الجدد، سواء كان للمشتركين بالمنشآت السكنية والتجارية أو الصناعية.

وينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين بضرورة التأكد من قيام الفني بتركيب العداد المسبق الدفع بشكل صحيح وعدم تحركه وتثبيته بالشكل الصحيح وذلك قبل مغادرته.

كما يجب مراجعة ضبط تاريخ والوقت المسجل بالعداد مسبق الدفع بالشكل الصحيح

ولابد من وضع كارت العداد مسبق الدفع في العداد والتأكد من سلامته قبل القيام بعملية الشحن حتى لا تحدث أي مشاكل في عملية الشحن القادم.

ويتيح العداد مسبق الدفع للمواطنين مراقبة استهلاكهم بشكل دوري كما يتيح لهم معرفة الرصيد المتبقي ومحسابتهم وفقا لنظام الشرائح بشكل شهري حيث انه يمنع تراكم الاستهلاك وتأخر القراءات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور بعض التراكمات من شهر لاخر، وتؤدي إلى دخول المشترك لشريحة اعلي في بعض استهلاكه