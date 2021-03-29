شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي شهر مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها على الانترنت نماذج استرشادية نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021 شهر مارس ، والتى تعرض نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للصف الثاني الإعدادي ، وتهدف النماذج إلي لتدريب الطلاب على شكل الامتحان متعدد التخصصات من خلال تلك النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي 2021 شهر مارس ، ووضعت وزارة التربية والتعليم تلك النماذج الاسترشادية للامتحانات على منصة التعليم المصرى والتى تم تصميمها بطريقة الاختيار من متعدد.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حذر فى وقت سابق من وجود شائعات تهدف إلي تعطيل الامتحانات ، وأكد أنها غير صحيحة وأن امتحانات الترم الثاني ستكون شهرية بدلاً من امتحانات نهاية العام وسيتم احتساب متوسط درجات تلك الامتحانات الشهرية لتصبح هي درجة امتحانات التيرم الثاني.

ويؤدي صباح اليوم الاثنين طلاب الصف الرابع الابتدائي وايضًا طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني الامتحان المجمع 2021 شهر مارس ، المتعدد التخصصات ، ويؤدي أيضًا طلاب الصف الخامس الابتدائي وأيضًا طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم غدٍ الثلاثاء الامتحان المجمع 2021 شهر مارس في مقررات شهر مارس التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخاطبت وزارة التعليم المدارس والإدارات والمديريات التعليمية فى المحافظات بقائمة المقررات الدراسية المخصصة لشهر مارس لمراحل النقل لكل من الصف الرابع الابتدائي وكذلك الصف الخامس الابتدائي وبالإضافة إلي الصف السادس الابتدائي وعلاوة على مقررات الصف الأول الإعدادي وأيضًا مقررات الصف الثاني الإعدادي.

واستعدت وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات شهر مارس والتى تبدًا اليوم لعدد من سنوات النقل ضمن الطريقة الجديدة فى تقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي وذلك في المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

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