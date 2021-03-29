شكرا لقرائتكم خبر عن «عاود الارتفاع».. تعرف على سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 29 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاود سعر الذهب في مصر ارتفاعه بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الاثنين 29 مارس، عن سعره يوم الاحد، بينما انخفض سعر الذهب عالميا متأثرا بارتفاع مؤشر الدولار.

وشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار والتذبذب وتعرض لنوبات هبوط وارتفاع على مدار اليوم الواحد وخلال الاسبوع.

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر انتشارا في مصر في بداية تعاملات اليوم الاثنين 29 مارس 764.91 جنيه، بينما كان السعر في نهاية تعاملات الاحد 28 مارس، 763.87 جنيه للجرام، وهو نفس سعره في منتصف التعاملات الاحد .

كما سجلت الأوقية "الأونصة" عيار 24 قيراط في بداية تعاملات الاثنين 29 مارس 27,187.15 جنيه، وكان في نهاية تعاملات اليوم الاحد سعر 1,732.62$ .

1- سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,187.15 جنيه وعالميا 1,729.39

2- سعر الذهب عيار 24 فى مصر 873.31 جنيه وعالميا 55.55

3- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 800.75 جنيه وعالميا 50.94

4- سعر لذهب عيار 21 قيراط فى مصر 764.91 جنيه وعالميا 48.66

5- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 655.64 جنيه وعالميا 41.71

6- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 511.40 جنيه وعالميا 32.53

7- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 437.09 جنيه وعالميا 27.80

8- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 364.54 جنيه وعالميا 23.19

1- سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,150.18 وعالميا 1,732.62$

2- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 872.12 وعالميا 55.66$

3- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 799.66 وعالميا 51.03$

4- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 763.87 وعالميا 48.75$

5- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 654.75 وعالميا 41.78$

6- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 510.70 وعالميا 32.59$

7- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 436.50 وعالميا 27.86$

8- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 364.04 وعالميا 23.23$

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