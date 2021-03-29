شكرا لقرائتكم خبر عن القاطرات تطلق أبواقها احتفالًا بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت القاطرات في قناة السويس أبواقها بعد استجابة السفينة الجانحة لمناورات الشد والقطر، ونجاح تعويم السفينة بنسبة 80%.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.

وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية «VesselFinder» استجابة السفينة إيفير جيفين «Ever Given» الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع السفينة وهي تستقيم في المجرى الملاحي، ما ينبئ بنجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن فجر اليوم الإثنين بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة «بركة» والقاطرة «عزت عادل» بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما.

فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان «عبدالحميد يوسف» و«مصطفى محمود» بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢.

كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان «تحيا مصر١»و«تحيا مصر ٢» في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

يذكر أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.