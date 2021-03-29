شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أسماء المشاركين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن أسماء الطلبة والمعلمين المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة علي مستوي الجمهورية، بعد قيام حمزة رضوان، وكيل الوزارة باعتماد النتيجة .

وقالت الدكتورة أزهار عبدالمنعم ،منسق عام المشروع ، أنه تم تصعيد عدد 20طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية وعدد ثلاث معلمات على مستوى الإدارات التعليمية أيضا من قبل لجنة التحكيم بالمديرية.

أشارت عبدالمنعم، أن لجنة التحكيم تشكلت من كلا من ،عادل عبيد موجه عام اللغة العربية بالمديرية، فاطمه عبد المعبود البرلسى، موجه أول مكتبات بالمديرية، إبراهيم زايد موجه عام المكتبات بالمديرية.

ويرتكز المشروع على 4 أبعاد، وهى التنافس المعرفى الذي يهتم بالمنافسة بين الطلاب في القراءة، المدونة الماسية التي تهتم بالمنافسة بين طلاب الجامعات في القراءة، والمعلم المثقف والذى يعبر عن المنافسة بين المعلمين في القراءة، والمؤسسة التنويرية وهو البعد الذي يسعى إلى المنافسة بين المؤسسات المجتمعية في القراءة.

اسماء المشاركين