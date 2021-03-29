شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال حفر بئرين للمياه الجوفية في منطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء عن تواصل أعمال حفر بئرين جديدين للمياه الجوفية بمنطقة وسط سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت الادارة في بيان لها:«تم أعمال صب الخرسانة المسلحة لزوم أعمدة وسقف غرفة المحول والحارس والسملات حول الخزان بموقعي وادي الحاج وجريد الهرابة ضمن عملية تجهيز بئري وادي الحاج وجريد الهرابة بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية».

أشارت الإدارة أنه يأتي على رأس أولوياتها زيادة الرقعة الزراعية عن طريق الاستفادة من المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار ومياه السيول، وذلك للمساهمة في توطين أبناء سيناء وإيجاد فرص عمل لهم وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مستقرة بجوار مصادر المياه الدائمة، وإضافة أراض زراعية جديدة يتم زراعتها عن طريق الآبار.