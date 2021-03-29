شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في جامعة سيناء 10 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة سيناء عن بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 في فرع جامعة سيناء بمدينة العريش، اعتبارًا من 10 أبريل القادم.

وأكدت الجامعة، في بيان، أنه بمناسبة بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني في فرع العريش فقد تقرر بدء التسجيل الالكتروني للمقرارت يوم السبت الموافق 3 ابريل وحتي الخميس الموافق 8 أبريل، على أن تبدأ الدراسة في 1 ابريل القادم.

أشارت الجامعة، إلى أن جميع المحاضرات في مختلف كليات الجامعة ستتم بنظام التعليم عن بعد، طبقا للجداول الدراسية المعلنة بكل كلية على ان تبدأ بمجموعة كليات طب الاسنان والهندسة يوم السبت الموافق 10 ابريل، وكليات الاعلام والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الأعمال يوم السبت الموافق 17 ابريل.