شكرا لقرائتكم خبر عن مصير الطالب المتغيب عن امتحان شهر مارس بسبب كورونا أو عذر قهرى.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الإثنين 29 مارس الجارى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل وتستمر حتى 31 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى أول اختبار لهم فى الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وكشف فيديو لايف الخليج 365 ، مصير الطالب المتغيب عن الامتحان بسبب إصابته بكورونا أو عذر قهرى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب المتغيب عن الاختبار سوف يؤدى امتحانا تكميليا نهاية العام الدراسى فى مقررات شهر مارس فقط، كما حذرت الوزارة من اختيار الطالب أداء الامتحان فى شهرين فقط من أصل 3 امتحانات بالفصل الدراسي الثاني، لأن تقييم الطلاب فى الترم الثانى يتم فيه تجميع درجات الطالب فى الاختبارات الثلاثة وحصول الطالب على متوسطاتها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات شهر مارس عبارة عن اختيار من متعدد، كما شهدت المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء دخول الطلاب لجان الامتحانات وأيضا تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الدخول وأداء الامتحانات، موضحة أن الاختبارات فى شهر مارس التى انطلقت اليوم تعقد فى مقرر شهر مارس لكل مادة حسب توزيع مناهج الترم الثانى .

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

التربية والتعليم، توزيع مناهج الترم الثانى، اخبار مصر، اخبار مصرية، امتحان مواد المستوى الرفيع، نتائج امتحانات الترم الاول، الاختبار التكميلى