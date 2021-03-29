شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحان المجمع لطلاب أولى إعدادي والرابع الابتدائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات لطلاب الصف الأول الاعدادى بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية و8 أسئلة فى الرياضيات و6 فى اللغة الإنجليزية و6 أسئلة فى العلوم و5 أسئلة فى الدراسات الاجتماعية، بأجمالى 35 سؤالا، وفى الصف الرابع الابتدائي 10 أسئلة فى اللغة العربية وفى الرياضيات 7 أسئلة وفى العلوم 4 أسئلة وفى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة وفى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة.

واستقبلت المدارس الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية شملت الزام الطالبات بارتداء الكمامات والتباعد وقياس درجة حرارة الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

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استقبال-الطلاب-للامتحان-المجمع



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