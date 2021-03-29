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تعليمات جديدة لقطاع المعاهد الأزهرية بشأن نتيجة امتحان "الابتدائية".. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالشهادة الابتدائية لشهر مارس 2021، بشأن تسليم نتيجة الامتحان لمقر لجنة النظام والمراقبة بالفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020 على النحو التالى: 

 

ـ إدارة شمال وإدارة جنوب يوم الاربعاء الموافق 2021/4/7.

 

 - إدارة غرب وإدارة المعادى يوم الخميس الموافق 2021/4/8.

 

 - إدارة شرق وإدارة القطامية يوم السبت الموافق 10 /4 /2021،  وعلى إدارة المعاهد اتباع الآتي أثناء إجراء عملية الامتحانات والتصحيح.

 

- ختم أوراق الإجابة بخاتم المعهد على المكان المخصص "السلبس" بحيث يكون نصف الختم علی السلبس والنصف الآخر على ورقة الإجابة. 

 

- تشطيب الأماكن الخالية من الإجابة داخل الورقة بالقلم الأسود وبعيدا عن إجابات التلميذ. 

 

- ترقيم أوراق الإجابة سري بحيث يكون الرقم السري واضحا على ورقة الإجابة والسلبس.

 

- نزع السلبسات والتأكد من أن الورقة تم ختمها بختم المعهد.

 

- يقوم المصحح بالتوقيع على السؤال المسند إليه باسم الثلاثى وليس فورمة وكذلك كل من المراجع الفنى والعددى .

 

- يتم رصد الدرجات لجميع التلاميذ بالمعهد على النموذج المعد واعتماده.

 

- يتم تسليم مظاريف أوراق الإجابة كل نوعية على حدة في مظروف مغلق مع السلبسات وإخطار التخلفات. وإحضار الـ key " السري " وكشوف رصد الدرجة المعتمدة في مظروف مغلق .

 

- إداريات اللجنة وتشمل كشوف توزيع اللجان "الملاحظة"، (محاضر فض المظاريف، حضور وانصراف التلاميذ، محاضر التصحيح ) في مظروف مغلق .

 

 

 

 

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