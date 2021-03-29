شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ملتقى توظيف وذلك غدا الثلاثاء، لتوفير فرص عمل، حيث أكد الجهاز أنه على من يرغب فى الحصول على الوظائف التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى.

ويوفر الملتقى عددا من الوظائف تبدأ رواتبها من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه، ويمكن لطلبة الكليات التقدم للعمل، على أن يكون أقصى سن للتقدم 31 سنة.

وكان جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة أعلن عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين، ويتم تمويل المشروعات بها، وشروطها ومواصفاتها كالتالى:

- المحال بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف.

- يمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه.

- التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة.

- يتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد.

شروط الحصول عليها:

السن من 21 سنة حتى 40 سنة.

موقف التجنيد للذكور.

المؤهل لا يقل عن دبلوم أو ما يعادلها.

عدم الحصول على وظيفة.

ضامن حكومى للقرض.

عرض أسعار مختوم.

سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

يتم تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة.

يتم استكمال الأوراق بمقر جهاز تشغيل الشباب بـ300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.