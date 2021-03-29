شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون غلق كل المصانع أسفل العمارات بعد عقار جسر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد 90 % من قراء الخليج 365، المشاركين في استطلاع بشأن غلق كل المصانع التي تقع أسفل العمارات السكنية، بعد انهيار عقار جسر السويس، قرارات غلق المصانع.

وأجرى الخليج 365 استطلاعاً لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في غلق كل المصانع المقامة أسفل العمارات السكنية، لتجنب الانفجارات التي تحدث بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال داخل هذه المصانع، وجاء الاستطلاع بموافقة الأغلبية بنسبة 90%، من المشاركين، بينما رفض 10% غلق المصانع.

وتمثل المصانع والورش التي تقع أسفل العمارات مشكلة كبيرة، ينتج عنها حوادث متعددة من آن لآخر، بينما يحتاج الأمر لرقابة مشددة من الأحياء، ووقف من المنبع، بعدم منح التراخيص لهذه المصانع.