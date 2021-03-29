شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: نجاح تعويم السفينة الجانحة بشكل جزئى وجار استكمال مناورات الشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر بهيئة قناة السويس، إن منارات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، نجحت في تعويم السفينة بشكل جزئى، لكن لم يتم الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل حتى الآن، موضحًا أنه جار استكمال عمليات الشد لتعويم السفينة بشكل كامل، وأن عمليات التعويم تتم بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، قال إن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في إتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة ١ "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما ، فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما و القاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢ ، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ "و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

جدير بالإشارة، إلى أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.